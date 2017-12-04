Предварительная оценка предотвращенного экономического ущерба от негативного воздействия вод — 2 млрд рублей.
На ремонт гидротехнических сооружений из федерального и республиканского бюджетов выделено 644,5 млн рубле, сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Инсаф Галиуллин. Предварительная оценка предотвращенного экономического ущерба от негативного воздействия вод составит 2 млрд рублей. Защиту от подтопления и затопления жилищ получили более 70 тыс. татарстанцев, сказал замминистра Минэкологии республики.
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