Рустам Минниханов открыл новые производства в технополисе «Химград».

Президент Республики Татарстан сегодня принял участие в запуске новых производств в технополисе «Химград». В частности он посетил НПП «Ирвис» и фабрику Cotton Way. Прогнозируемый объем выручки НПП «Ирвис» составляет 205 млн рублей в год, а объем выручки фабрики Cotton Way – 325 млн рублей в год.

Фабрика обеспечила городу порядка 175 рабочих мест. Кроме непосредственно обработки белья, предприятие оказывает услуги по аренде высококачественного текстиля для медицинских учреждений. Предприятие, по словам руководства компании, должно стать крупнейшим в ПФО.

Как отметил Рустам Минниханов, такие фабрики качественно меняют образ жизни людей. Лидер республики поблагодарил инвестора за успешную реализацию проекта и выразил уверенность, что компания в ближайшем будущем сможет расширить свои производственные объемы.