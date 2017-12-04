Сегодня к благотворительной акции #ПодариПодписку, инициированной АО «Татмедиа», присоединился начальник управления культуры Азат Абзалов.

В ходе акции он оформил подписку на «Казанские ведомости» для своей мамы, которая живет в Казани и, по его словам, очень любит читать нашу газету: - Недавно мама спрашивала, будем ли мы подписываться?.. Посовещавшись, решили: если раньше она читала только «толстушку», то теперь будет получать газету 3 раза в неделю.





Как признался Азат Искандарович, сам он читает прессу регулярно, в том числе и в интернете. «Но печатная газета вызывает больше интереса, это как живое общение с журналистом печатного издания», - поделился своим мнением Азат Абзалов.