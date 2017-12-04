В КФУ проходит конференция, приуроченная четвертьвековому юбилею Конституции РТ.
Тема конференции: «25-летие Конституции РТ: применение конституционных принципов и норм на современном этапе развития государства и общества». В ходе работы крупные учёные, представители органов государственной власти, судебной ветви власти РФ и РТ, обсуждают вопросы развития государственности и Конституции республики. Заявленная тематика докладов освещает вклад верховного закона республики в дело социальной и политической стабильности, реализации прав и свобод человека, реализации принципа разделения власти.
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