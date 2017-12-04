В ежемесячный рейтинг социально-экономического развития вошли все городские округи и муниципальные районы республики.
По итогам периода с января по октябрь 2017 года первые три места рейтинга распределились следующим образом:
1 место: Казань;
2 место: Альметьевский район;
3 место: Нижнекамский район.
Как информирует пресс-служба ведомства, лучший рост в рейтинге показали Апастовский (+8 позиций) и Алексеевский (+7 позиций) районы. Такой рост стал возможен благодаря увеличению покупательной способности заработной платы и снижению уровня зарегистрированной безработицы.
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