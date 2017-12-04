В прошедшие выходные телеканал «Новый Век» провел масштабные съемки самой главной программы года - новогоднего «Огонька».

По данным Gallup Media, новогодняя программа ТНВ показывает высокие рейтинги: «Огонек» на телеканале «Новый Век» в Казани и республике телезрители предпочитают аналогичным программам других каналов.

В этом году праздничная программа ТНВ будет называться просто и незамысловато - «Веселый Новый год» (12+).

«Как мы не представляем Новый год без салата оливье, так и зритель не представляет Новый год без «Огонька» на телевидении. В этом году наша новогодняя программа называется «Веселый Новый год». Конечно, название может вызвать легкое недоумение, ведь Новый год - по определению веселый праздник. Но, к сожалению, у некоторых наших телезрителей в силу разных причин настроение в новогоднюю ночь может быть не самым радостным и праздничным. А ТНВ хочет сделать так, чтобы в новогоднюю ночь было весело всем», - отметил заместитель генерального директора АО ТРК «Новый Век» - главный редактор Данил Гиниятов.

В самую главную ночь года на ТНВ будет действительно весело. Нужное настроение руководство телеканала решило обеспечить, собрав золотой состав татарского юмора: телезрители смогут увидеть артистов популярного театра «Мунча ташы», знаменитого Джавита Шакирова, Дамира Сабирова, Раиля Садриева, Рифата Зарипова, других артистов, которых любит и ждет зритель.

По сценарию программы, который написал Ильсур Муртазин, юморист, давно сотрудничающий с каналом «Новый Век», представители самого веселого эстрадного жанра будут не только веселить публику, но и выступят в роли ведущих новогодней программы.

В качестве зрителей на шумном, ярком представлении выступят сотрудники телеканала «Новый Век». Это руководство телеканала, а также медийные лица ТНВ - те, кого практически каждый день на экранах своих телевизоров видят татарстанцы, а также зрители канала «ТНВ-Планета».

Безусловно, веселый Новый год помогут встретить и любимцы публики - звезды татарской эстрады. В первую очередь это те артисты, которые активно ротировались в течение года на «Болгар радиосы» и ТНВ. Это корифеи татарской эстрады: Хамдуна Тимергалиева, Винера Ганеева, Зухра Шарифуллина, Расим Низамов, Габдельфат Сафин, а также молодые, но уже снискавшие признание исполнители. Телезрители увидят семейные дуэты, ставшие в последнее время популярными: Салавата Минниханова с супругой Гузалией, Венеру и Риззата Рамазановых, Ильназа Баха с Гузаль Идрисовой, брата и сестру Нигматуллиных, Рустама Закирова и Люцию Мусину, а также любимцев публики Раяза Фасыхова, Анвара Нургалиева, Лилию Хайруллину, «Казан егетлэре».

«Телезрители должны в новогоднюю ночь выбрать именно ТНВ, потому что это прежде всего родное для всех нас телевидение. У нас будет много качественных шуток, что для Нового года самое подходящее, и много гарантированно хороших песен в исполнении популярных артистов. В своей программе ставку мы делаем на шлягеры, на знакомые и любимые песни. Уверен, нашим телезрителям «Веселый Новый год» понравится. А для сотрудников ТНВ Новый год начинается за месяц до самого праздника», - подчеркнул Данил Гиниятов.

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