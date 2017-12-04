Стало уже традицией - серьезный снегопад в Казани приходится на выходные дни и случается неожиданно. 2 и 3 декабря столицу Татарстана накрыла заряженная снегом облачность. Автомобилисты проходили общий для всех «квест» - езда по снежной каше.

3 декабря, примерно 12.30, Горьковское шоссе. Поток машин движется по этой оживленной трассе как в замедленном кино. Причина - густой снег, из-за которого падает видимость и проезжая часть делается скользкой. Правда, вечером ситуация на этом участке заметно улучшилась. Было видно, что хорошо поработала снегоуборочная техника.

Этот же день, Авиастроительный район, улицы Максимова и Лукина. ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей. Судя по всему, кто-то из водителей не учел погодные условия и не справился с управлением на заснеженной дороге. Больших повреждений у машин нет, но сразу же образовалась длинная пробка на дороге. В этом же районе не успевают очищать остановки общественного транспорта, пассажирам при посадке-высадке приходится чуть ли не по колено утопать в снежной каше, образовавшейся после уборки снега с проезжей части.

3 декабря, 8 вечера, оживленный перекресток улиц Саид-Галеева, Рустема Яхина, Бурхана Шахиди. Снежное месиво на тротуарах, на проезжей части, на остановках общественного транспорта. Люди с сумками и тележками пробираются на железнодорожный вокзал. Только оптимисты радуются долгожданному снегу, остальные чертыхаются и ругают тех, кто отвечает за уборку дорог.

4 декабря, 7 утра. Улицы Литвинова, Беломорская, Ленинградская. Ночью здесь снегоуборочная техника поработала. Это видно не только по очищенной проезжей части, но и по заваленным грязным снегом тротуарам на перекрестках перед светофорами, площадкам на остановках общественного транспорта. Пассажирам приходится передвигаться след в след, иначе снег попадет в обувь. Утром в понедельник тротуары в Авиастроительном районе в большинстве своем были еще не чищены, люди протаптывали в снегу узкие тропки.

Утро того же дня, 7.50. Подъем от станции метро к кремлю. Видно, что булыжную мостовую пытались очистить от снега, по крайней мере, он раскидан в разные стороны. Один дворник в это время самоотверженно расчищал ступени от плотно утоптанного пешеходами снега.

В понедельник на аппаратном совещании в мэрии первым делом обсудили уборку снега в выходные дни. По словам председателя комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, 2 и 3 декабря в городе выпало 23 мм осадков - это 60% месячной нормы снега!

На улицах города в эти дни работало почти 400 единиц снегоуборочной техники. Тротуары вычищали 400 дорожных рабочих, им помогали свыше 30 единиц техники малой механизации.

Приступили к работе снегоплавильные пункты. В минувшие выходные на эти площадки вывезли 3,5 тысячи тонн снега. Для недопущения гололеда дорожные службы многократно проводили противогололедную обработку дорог. Основной упор был сделан на обработку особо опасных участков - это мостовые сооружения, развязки, затяжные спуски и подъемы, перекрестки, магистральные улицы. По словам председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, улицы города находятся в удовлетворительном состоянии.