9 декабря в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоится торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» («Золотая звезда») (6+).

В этом году престижная премия будет вручаться уже в пятый раз. Уникальность проекта в том, что почетное звание лауреатов Национальной премии «Алтын йолдыз» артистам присуждают не по итогам заседания художественного совета или по решению профессионального жюри, а по итогам зрительского голосования. Только зрители программы ТНВ «Кайнар хит» и аудитория «Болгар радиосы» решают, кто достоин звания лауреата «Милли премия». Работа по сбору и анализу мнения зрителей и слушателей ведется практически весь год.

Как рассказала на встрече с журналистами заместитель генерального директора телерадиокомпании «Татарстан Новый Век» Наиля Хайдарова, в премии «Алтын йолдыз» появились новые номинации: впервые призами будут отмечены лучшие аранжировщики и авторы песен, которые полюбились телезрителям и радиослушателям. Но общее число номинаций юбилейной пока держится в секрете.

- Это на самом деле народная премия. Идет прямое зрительское голосование, и это самая объективная, самая справедливая оценка творчества наших исполнителей. Прекрасно, что появилась специальная номинация для аранжировщиков.

Аранжировщик - это важное звено в творческом процессе. Он может или поднять песню, или загубить гениальное произведение. И песня может просто не состояться, - подчеркнула народная артистка России и Татарстана, замечательный педагог, профессор Винера Ганеева.

Имена лауреатов премии «Алтын йолдыз» станут известны во время торжественной церемонии. Ведущими концерта будут популярные диджеи «Болгар радиосы» - Лейсан Гарифуллина, Ильфар Каримов и Гульназ Файзрахманова. Оригинальные сценические костюмы для ведущих изготовлены дизайнером Нажией Галимовой.

Постановщик церемонии - московская команда, работавшая над сценическим воплощением многих музыкальных проектов федерального уровня. Всех сюрпризов организаторы мероприятия раскрывать не стали, но ясно одно: это будет красочное, эффектное шоу, где каждая песня должна запомниться зрителям.

- Национальная музыкальная премия не только успешно пропагандирует татарскую эстраду. Ее основная ценность в том, что лауреатами «Милли премия» становятся артисты, которых выбирает зритель. Эту премию можно назвать по-настоящему народной. Торжественную церемонию ТНВ транслирует в прямом эфире, ее смотрят татары всего мира. И, может быть, поэтому этот проект очень ответственный для меня. В прошлом году я стал победителем в номинации «Певец года». Для меня это большой творческий толчок, за что я благодарен организаторам Национальной музыкальной премии. После таких оценок хочется еще больше творить для своего народа. Мои зрители сделали меня певцом, спасибо им за это! - рассказал популярный молодой певец, любимец публики Ришат Тухватуллин.

Кстати, Ришат - единственный исполнитель, который является четырежды лауреатом престижной Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». Станет ли он обладателем заветного приза пятый раз подряд, узнаем на церемонии вручения премии.

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