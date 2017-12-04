Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции о фактах мошенничества, жители города продолжают попадаться на уловки аферистов.

Всего лишь за неделю от действий мошенников пострадали 20 казанцев. Чаще всего людей обманывают при совершении сделок купли-продажи в сети «Интернет», нередки случаи совершения мошеннических действий лицами, которые представляются работниками различных государственных служб.

В середине ноября в полицию обратилась жительница Приволжского района. Она сообщила, что разместила на одном из популярных интернет-сайтов объявление о продаже дома. Вскоре откликнулся потенциальный покупатель. При этом незнакомый мужчина предложил ей внести предоплату. Следуя инструкциям, женщина, ничего не подозревая, подключила к своей карте «мобильный банк» карты злоумышленника. Когда у мошенника оказалась информация о состоянии счета потерпевшей, он беспрепятственно снял находившиеся на карте 129 тыс. рублей.

Сообщив персональные данные своего счета мошеннику, житель Авиастроительного района лишился 77 тыс. рублей. Незнакомец позвонил потерпевшему на сотовый телефон и представился сотрудником Пенсионного фонда. Не удостоверившись в корректности полученной информации, мужчина по телефону продиктовал неизвестному данные своей карты в надежде получить обещанную надбавку к пенсии.

В настоящее время по всем этим фактам сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, УМВД России по г. Казани напоминает несложные правила:

1. Не впускать в дом посторонних.

2. Проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, перезванивать в данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации.

3. Не доверять лицам, сообщающим вам о порче, которую можно снять при помощи ритуалов с использованием денег.

4. Ни в коем случае не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты.

5. При получении информации о том, что родственник попал в полицию, совершил ДТП, незамедлительно перезванивать самому родственнику либо, в случае отсутствия связи, обратиться в полицию.

6. Не передавать деньги неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами, которые помогут решить проблему родственника, попавшего в беду, не перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера.

7. При продаже, покупке товаров через интернет указывать номер телефона, который не привязан к банковской карте. Ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям информацию о банковской карте (номер карты, данные владельца, защитный код и др.).

8. При получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на какой-либо интернет-ресурс не стоит переходить по данной ссылке - таким образом можно загрузить в телефон вирусную программу, которую содержит данная ссылка. В результате все деньги с вашей банковской карты, привязанной к телефонному номеру, будут автоматически списаны.

9. При получении сообщения о том, что банковская карта заблокирована, необходимо перезванивать на телефон «горячей линии», указанный на обороте банковской карты. Следует помнить, что все манипуляции с банковскими картами в случае их блокировки проводятся в офисах банковских учреждений при предъявлении документа, удостоверяющего личность.