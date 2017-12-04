В Кировском и Московском районах Казани стартует творческий конкурс «Новый год во дворе!», который продлится с 20 по 30 декабря на дворовых площадках домов.

К участию приглашаются советы домов районов, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и активные жители Кировского и Московского районов.

Основные цели - создание новогодней атмосферы во дворах, а также благоприятных условий для организации культурных и спортивных мероприятий, приобщение жителей к участию в общественных проектах.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 декабря подать заявку в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского и Московского районов. Можно также обратиться в управляющую компанию Московского района или в управляющую компанию «Заречье», сообщается на сайте мэрии Казани.

Оценивать участников будут в номинациях «Оригинальное новогоднее украшение и игрушки», «Лучший подъезд» и «Лучший праздник во дворе».