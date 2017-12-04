В России с 1 июля этого года начали выдавать электронные больничные листы. Пока нововведение не получило массового распространения. Однако у чиновников на него большие надежды. Электронные больничные листы в отличие от бумажных невозможно подделать или потерять.

Как будут бороться с подделками

А фальшивые больничные действительно все еще не искоренены и остаются одним из проблемных моментов социальной сферы. В Татарстане за 9 месяцев этого года специалисты Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ выявили 21 поддельный листок нетрудоспособности. Было возбуждено 5 уголовных дел и вынесено 3 обвинительных постановления. За весь 2016 год выявлено 39 подделок.

Фальшивые больничные листы регистрируются по всей стране. Наверное, многие слышали о печально известной уличной гонщице из Москвы Маре Багдасарян. За злостные нарушения ПДД девушку лишили водительских прав и приговорили к общественным работам. Однако чтобы уйти от ответственности, она представила больничный лист. Специалисты сразу обнаружили, что он поддельный, а Мара была признана виновной еще и в подделке документов. Бороться с подобными случаями чиновники намерены серьезно.

- Внедрение электронного больничного листа в корне изменит ситуацию. Невозможно будет его подделать: это цифровая информация. Также это сократит время, затраченное на обработку больничного листа, его получение, - отметил в общении с журналистами управляющий ГУ - РО Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин. - Электронные больничные имеются во многих странах мира. Мы перенимали опыт Литвы, где они внедрены с 2010 года. Там разработана специальная система. Если человек пересекает границу, находясь на больничном, то эти данные сразу же направляются в Фонд государственного социального страхования. Имеется соглашение о таком сотрудничестве с пограничной службой.

Рамиль Гайзатуллин рассказал, что те же самые условия касаются и вузов. Если студент решит сдать экзамен, находясь на больничном, то эта информация станет известна и фонду Литвы, и работодателю. В Литве больничные дни используют исключительно по прямому назначению - для лечения и восстановления трудоспособности.

О внедрении электронных больничных

Полностью перейти на электронный формат будут стараться и у нас. В Татарстане уже выдано 284 больничных в электронном виде. Когда человек заболевает, врач открывает больничный на компьютере. При выздоровлении медик закрывает его, подписывая своей электронной цифровой подписью. Далее он выдает пациенту талон с номером электронного больничного. Этих простых действий достаточно, чтобы работодатель смог запросить данные у фонда и начислить пособие по болезни.

Нововведение, по словам специалистов, упростит работу и самим бухгалтерам: им не надо будет тратить время на вбивание сведений с бумажного бланка больничного в свою программу. А информация с электронного документа автоматически будет выгружаться бухгалтеру в программу. Специалисты заверили, что все это упростит процесс формирования электронных реестров, которые подаются в территориальные органы фонда для назначения и выплаты пособий их работникам. Кроме того, бухгалтеры не будут волноваться по поводу того, насколько правильно оформлены больничные, смазаны ли печати, цвет чернил и т.д.

Как рассчитать выплаты

Наконец, журналистам рассказали, что для расчета больничного берется так называемый страховой стаж. Туда включаются все периоды работы по трудовому договору. Кстати, декретные отпуска, отпуска по уходу за ребенком, гражданская, военная служба также засчитываются. При стаже 8 и более лет пособие по болезни составит 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет - 80%, до 5 лет - 60%.

Для расчета среднего заработка складывается зарплата с окладом, премиями, бонусами за два года перед годом, в котором человек заболел. Например, если это случилось в октябре 2017 года, то сложат заработки за 2016 и 2015 год. Потом получившуюся сумму делят на число календарных дней в двух годах. Далее это значение умножают на коэффициент в зависимости от стажа - 0,6 (60%), 0,8 (80%) или 1 (100%). Таким образом вычисляется ваше пособие за один день пребывания на больничном. Помните, что оплачиваются все календарные дни болезни, субботы и воскресенья в том числе.

Кстати, в 2017 году за один день болезни могут начислить максимум 1901 рубль. Есть и нижний предел. За основу для расчетов берется средний заработок не ниже МРОТ в России на момент ухода на больничный. Это важно для тех, кто в предыдущие два года, к примеру, не работал.