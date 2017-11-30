В последние годы проблема женского здоровья вызывает все большую тревогу и озабоченность у медиков. В частности, врачи отмечают, что сейчас рак шейки матки выявляется даже у 18 - 20-летних девушек. В Татарстане в 2016 году раком шейки матки заболели 479 женщин.

Почему это произошло? Как сохранить женское здоровье? Обо всем этом специалисты говорили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- Я не помню, чтобы 30 лет назад в клинике лежали 25 - 30-летние пациентки с таким диагнозом. Это был нонсенс. Два месяца назад у меня в клинике лечилась пациентка 16 лет - плоскоклеточный рак шейки матки! А 18 - 20-летние пациентки сплошь и рядом. Беда в том, что львиная доля этих девушек приходят с запущенной стадией заболевания. Они еще даже не успели стать мамами. Вот в чем трагедия, - подчеркнул директор Института онкогинекологии и маммологии им. В.И.Кулакова Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН Лев Ашрафян.

Причинами этой негативной тенденции доктор считает изменение социально-культурной среды и сексуальную революцию:

- Сегодня средний возраст девушки, которая вступает в сексуальный дебют, снизился до 16 лет. Физиологически в этом возрасте шейка матки еще не созрела. Там есть масса слабых звеньев, которые формируют развитие злокачественного процесса в течение короткого времени - полутора-двух лет. Вы посмотрите, что показывают на экране телевизора. Для подростков становится нормой вопиюще неправильное поведение.

Поэтому в качестве одной из важных мер профилактики академик предложил перестройку информационной составляющей в школах. Активное участие в нравственном воспитании подростков должна принимать и семья. Через выправление социально-деструктивной среды медики хотят частично решить проблему рака шейки матки у молодых. Но, по признанию врачей, для работы с подростками они просто не имеют доступа в школы.

- Все, что связано с репродуктивной системой девочки, очень уязвимо. Важно отсрочить сексуальный дебют до более осознанного поведения девочки, когда она представляет его последствия. Это сложно психологически, требуется работа в семье. Кроме того, у нас нет доступа в школы. Сексуальное воспитание, репродуктивное поведение - рассказать об этом не получается. Продвинутые директора школ допускают, но потом возмущаются родительские комитеты. Даже до того доходило, что нам заявляли: «Вы учите детей сексу». В институтах еще есть понимание, - констатировал главный акушер-гинеколог ПФО, завкафедрой акушерства и гинекологии №2 Казанского ГМУ Минздрава России, профессор Ильдар Фаткуллин.

Интересно, что в некоторых странах действуют бесплатные программы по вакцинации девочек-подростков против вируса папилломы человека (ВПЧ). Именно ВПЧ, по словам докторов, является основным этиологическим фактором развития рака шейки матки. Однако между ними нельзя ставить знак равенства. Не каждая женщина с ВПЧ заболевает раком шейки матки. Но вероятность болезни, особенно в молодом возрасте, резко возрастает. Вакцины против ВПЧ существуют, но они достаточно дороги.

- Вакцинация может стать шлагбаумом, который не даст нам терять здоровье молодых девушек. Но это очень дорогостоящая процедура. Полный цикл вакцинации стоит около 200 долларов. На данный момент ждать, что вакцинация войдет в календарь прививок, не приходится. Поэтому надо идти двумя путями. Первое - добровольное понимание семьи, что есть такая проблема, и добровольная вакцинация. Второй момент, который, я считаю, государство должно обязательно взять на себя, - вакцинация девочек из интернатов и детских домов. Именно эта категория беззащитна, в том числе и финансово. Их нужно обезопасить, - отметил Лев Ашрафян.