Уровень инфляции в России к концу текущего года, по данным Минфина РФ, составит всего лишь около 4 - 5%. Считается, что именно на столько стало дороже жить россиянам в нынешнем году.

Реальная инфляция, очевидно, отличается от цифр, представленных обществу кабинетными специалистами по экономике. Вместе с ценами вырос и размер взяток. Да еще как!

Нечистые на руку чиновники, имеющие доступ к распределению государственных средств, и в этом году не упускали возможности положить часть бюджетных денег в личный карман за счет откатов, присвоения казенного имущества и простого вымогательства взяток. Они так преуспели в этом, что взвинтили размеры взяток сразу... вдвое! Куда там угнаться за такими аппетитами официальной инфляции!

О жадности мздоимцев при должностях судите сами. Средний размер взятки в Татарстане в этом году составляет 271 тысячу рублей. В прошлом году этот показатель согласно данным правоохранительных органов равнялся 121 тысяче рублей. Такие данные привел начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ринат Акчурин на недавней встрече с журналистами.

В целом по итогам 10 месяцев 2017 года в Татарстане выявлено 586 преступлений коррупционной направленности, а сумма ущерба от них составила 770,5 млн рублей.

Самое популярное из таких преступлений по-прежнему состоит в том, чтобы оттяпать у родного государства лакомый кусок недвижимого имущества. В основном это крупные земельные участки, переведенные путем ловких комбинаций с документами в разряд частных владений. Как сообщил Ринат Акчурин, в сфере экономической жизни республики, связанной с недвижимостью, выявлено 162 преступления.

На втором непочетном месте по части взяток - сфера образования. В ней выявлено с начала года 58 преступлений коррупционной направленности.

Здравоохранение и социальное обеспечение на третьем месте антирейтинга. Так, в сфере соцобеспечения, как и раньше, остается в ходу вымогательство взяток за назначение «нужной» группы инвалидности. Итого в области здравоохранения и социального обеспечения выявлено 7 преступлений.

Общая сумма выявленных незаконных денежных вознаграждений в этих сферах экономики составила 32,5 млн рублей. А как обстоит дело с неотвратимостью наказания за взяточничество? В этом году в суды направлены уголовные дела по 266 должностным преступлениям. За совершение коррупционных преступлений осуждено 201 лицо. Примечательно, что большинство из них - главы муниципальных образований.

По данным Прокуратуры РТ, в этом году при проверке деклараций чиновников выявлено 600 фактов нарушений. В 11 случаях поводом для проверки послужило то, что расходы человека при должности были больше доходов. Несколько чиновников уволены с уже ставшей классической формулировкой в приказе - «в связи с утратой доверия».

Интересно сравнить прошлогоднюю оценку уровня коррупции жителями республики со свежими данными МВД по РТ. Татарстанцы считают, что размер взятки в сфере бытовой коррупции в среднем составляет 35 тысяч рублей. Такие данные получены в ходе социологического опроса «Изучение мнения населения Республики Татарстан о коррупции», проведенного по итогам 2016 года Комитетом РТ по социально-экономическому мониторингу. Понятное дело, речь идет о коррупции мелкой, бытовой, что называется. Отсюда и разница: жители считают средней взятку размером в 35 тысяч рублей. Правоохранители же располагают цифрами, где речь идет уже о взятках в сотни тысяч рублей, липнущих к рукам чиновников. Действительно, сравните сами: 35 тысяч рублей так называемой бытовой взятки против 271 тысячи рублей реальной.

Кстати, согласно данным того же мониторинга 2016 года наблюдается один принципиально важный положительный сдвиг-шажок в обществе. За несколько лет доля опрошенных жителей, указавших на проблему взяточничества, грубости со стороны чиновников местных органов власти, пусть медленно, но сокращается - с 13,5% в 2012 году до 9,5% в 2016-м. Еще бы и размеры взяток - ну хотя бы сократить...