Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Министерства юстиции РТ в целях оценки правовой грамотности населения объявляет о проведении I Всероссийского юридического диктанта.

Задачи акции - получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры; предоставление возможности участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний в области права; привлечение средств массовой информации и российского общества к вопросу повышения уровня правовой культуры населения; повышение мотивации различных слоев населения в изучении прав, знание которых является неотъемлемой составляющей образованного человека; выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Диктант будет проводиться 9 декабря с 10.00 до 12.00 на площадках пяти вузов Казани:

1. Казанский (Приволжский) федеральный университет: ул. Кремлевская, 18 (тел. 233-71-38);

2. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия: ул. 2-я Азинская, 7а (тел. 202-26-59 (доб. 217);

3. Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП): ул. Зайцева, 15 и 17 (тел.: 231-92-90 (вн.1277), 8-917-896-92-09);

4. Университет управления (ТИСБИ): ул. Муштари, 13 (тел. 294-83-22);

5. Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России): пр. Ф.Амирхана, 12а (тел. 520-45-65).

Участие в написании диктанта может принять любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 лет, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

Диктант представляет собой 30 тестовых заданий на русском языке на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, отдельных отраслей права. Тест выполняется участником один раз. Максимально можно набрать 100 баллов.

Для участия в диктанте необходимо обратиться на выбранную площадку с документом, удостоверяющим личность, либо заблаговременно сообщить о своем участии в Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России по тел. 272-45-45 (Валентин Борисович Паймухин), либо на электронную почту ajurrt@mail.ru.