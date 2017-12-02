Казанский государственный театр юного зрителя отметил свое 85-летие. Первый спектакль - «Ровесники» - он дал 30 ноября 1932 года. И именно этот день считается днем рождения ТЮЗа.

На юбилейном вечере актеры трех поколений вспомнили яркие и драматичные страницы истории родного театра. Один из самых сложных периодов в жизни ТЮЗа начался в 1995 году. Тогда в ночь с 30 на 31 января в театре произошел пожар. Шесть лет актеры были без своего творческого дома, но при этом репетировали, играли спектакли на других площадках, гастролировали. А в 1996 году театр получил Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль года» за шекспировскую «Бурю», поставленную Борисом Цейтлиным. На родную сцену тюзовцы вернулись в 2002 году, после завершения ремонта театра.

Кстати, в этом году спектакль ТЮЗа «Из глубины...» («Художник Винсент Ван Гог») в постановке главного режиссера театра Туфана Имамутдинова был выдвинут на «Золотую маску» в четырех номинациях.

В свои 85 лет ТЮЗ готов удивлять зрителей - и детей, и взрослых. Ежегодно театр посещают около 80 тыс. человек. Но современный ТЮЗ - это не только репертуарные спектакли. Здесь работает творческая инклюзивная лаборатория «Создавая театр», а также театр для самых маленьких «Доступный бэби-театр», дискуссионный клуб для зрителей, театральная студия для подростков «Театралка».

С днем рождения коллектив ТЮЗа поздравили коллеги из театров Казани, Татарстана, а также Александринского театра Санкт-Петербурга.

- Театру 85 лет, за плечами потрясающая история. На самом деле мурашки по коже, когда актеры рассказывали и о драматических страницах, и о замечательных победах. В этом году театр стал обладателем республиканской премии имени Марселя Салимжанова. Знаменательно, что в 1962 году выпускник ГИТИСа Марсель Салимжанов начал свою режиссерскую биографию именно в Казанском театре юного зрителя, - сказала в своей поздравительной речи заместитель Председателя Государственного

Совета Республики Татарстан Римма Ратникова и передала коллективу ТЮЗа самые добрые пожелания и Благодарственное письмо от Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова вручил коллективу театра ключи от нового микроавтобуса.

У ТЮЗа амбициозные планы. Театр вошел в число участников федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры - детям». Из Татарстана в проект были отобраны четыре театра: ТЮЗ, Набережночелнинский театр кукол, Татарский театр юного зрителя им. Г.Кариева и Татарский театр кукол «Экият». Координатором проекта в Татарстане стала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева. В рамках проекта этим четырем театрам из федерального бюджета выделено более 8,5 млн рублей на постановку новых спектаклей, обновление сценического оборудования. Уже в декабре зрители ТЮЗа смогут увидеть премьерные спектакли, поставленные благодаря проекту «Театры - детям». Это сказка-притча «Пингвины» по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» в постановке Ильгиза Зайниева и фантастический детектив в одном действии «Нос» по повести Николая Гоголя. Этот спектакль ставит Туфан Имамутдинов.