В отношении виновных лиц ставится вопрос об их ответственности. Подобная работа приносит свои результаты – работники предприятий получают долгожданную зарплату.
Так, предприятием Тюлячинского района РТ ООО «Белое озеро», осуществляющим свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, погашена задолженность по заработной плате перед 37 работниками. Общая сумма выплат составила 334 тыс.рублей.
Отметим, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.
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