Протест БК «Химки» на результат матча в Казани против УНИКСа отклонен директоратом Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

Протест был подан наперекор правилам ФИБА – по регламенту ассоциации результат матча не может быть пересмотрен в связи с неправильным судейским решением.

При этом УНИКС был оштрафован на 100 тысяч рублей за не работающую систему видеповтора матча.

Касаемо моментов, отмеченных «Химками» в протесте: Хоакин Колом, выпрыгивая из зона атаки, не нарушал правил ФИБА. А в случае, когда игрок УНИКСа Эджим смахивал мяч с кольца, мяч уже не мог зайти в кольцо. С этим доводами согласились все члены просмотровой комиссии лиги. Так что победа УНИКСа теперь окончательно легитимна.