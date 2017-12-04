Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

- Нам нужен был результат в этом матче. Несмотря на два поражения, я не могу сказать, что мы играли плохо. У нас были проблемы с результативностью, но сегодня ребята были более нацелены на реализацию. Я считаю, что мы идем по правильному пути.

- Секач и Ландер усилили игру, после того как их звено пополнил Галиев?

- Сегодня каждый из них забил. Но говорить о том, что все идеально, пока не могу. Они стараются, работают.

- Ландер забил первую шайбу за 27 матчей…

- Он сильно переживал из-за отсутствия голов. Он отдает много сил и желание есть. Сегодня забил красивый гол, вообще разыграли хорошую шайбу.

- Как оцениваете игру Станислава Галиева, он забил 5-ю шайбу в сезоне?

- Я думаю, что он может играть еще лучше. Он очень техничный, хорошо понимает игру. Надо чаще брать на себя инициативу и, вероятно, он будет забивать больше шайб, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».