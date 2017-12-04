Нападающий «Ак Барса» дал комментарий после победы над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

- Как оцените этот матч?

- Сыграли отлично. После двух поражений все вышли заряженными на матч. Стремились идти на ворота, из-за этого и результат.

- Ваше звено провело игру очень активно. Совпадение?

- Наверное. У других звеньев тоже было много моментов. В эпизоде с первой шайбой повезло, что забили. Где-то чуть не повезло, где-то штанги спасли противника.

- Когда забросили шайбу, вы сами не поняли, что произошло. Поехали к Секачу вместо того, чтобы отпраздновать.

- Не видел, что шайба пересекла линию. Понял, что гол, только когда посмотрел на судью. Поехал к Секачу, чтобы сказать спасибо. Он взял на себя удар и сделал игровой момент.

- Впереди матч против СКА. Подсознательно держали это в уме перед сегодняшней игрой?

- Нет, не думали об этом. Нужно выправлять нашу игру и сегодня мы сделали шаг вперед. Это плюс и, надеюсь, следующий шаг вперед мы сделаем послезавтра, - передает слова Галиева корреспондент «КВ».