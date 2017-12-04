Главный тренер минского «Динамо» дал комментарий после поражения от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

- Поздравляю «Ак Барс» с завоеванием трех очков. Мы знали, что команда будет играть сильнее, чем в двух предыдущих домашних матчах. Команда с хорошей выучкой, здорово смогла начать матч, оказывала серьезное давление. «Ак Барс» много владел шайбой в зоне атаки, создавал много моментов. Благодаря быстрому голу хозяева захватили лидерство с начала матча, а под конец периода забили вторую шайбу. Мы старались играть хорошо, что-то нам удалось во втором периоде, но начало игры предопределило ход поединка, - передает слова наставника минчан корреспондент «КВ».