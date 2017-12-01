Хоккеисты казанского «Ак Барса» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду встречались с минскими динамовцами и неожиданно легко победили – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Уже на второй минуте втречи хозяева открыли счет – удачно поборолся на пятачке Иржи Секач, и вторым касанием добил шайбу в сетку – 1:0. Весь период казанцы владели неоспоримым преимуществом – моменты вылетали как из рога изобилия, но еще в первом периоде удалось забить лишь однажды – на 19-й минуте Станислав Галиев сумел найти щелочку в амуниции голкипера гостей – 2:0. Отметим, что в этой атаке силовым приемом с нарушением правил был остановлен Иржи Секач, но атака счастливо завершилась.

Во втором периоде характер игры не изменился. Минчане сломя голову в атаку не ринулись, а в позиционных атаках хозяева были явно поувереннее. Единственную шайбу казанцы забросили уже в конце второго периода – звену легионеров удалась образцовая комбинация и Ландер сделал счет 3:0.

Одну шайбу в большинстве минчане все же забили (3:1), но не более – есть победа «Ак Барса»!