Завтра, 5 декабря, в Казани ожидается пасмурная погода, снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 5-6 м/c. При порывах – 13-15 м/c. Атмосферное давление – 750-751 мм рт. ст.