По данному факту возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции Бугульмы 1 декабря поступило заявление об угоне автомобиля «Газель», сообщает пресс-служба МВД по РТ. Заявление подал руководитель одного из городских предприятий. В ходе розыска автомобиля 2001 г.в. личность подозреваемого была установлена. Было проведено задержание. Подозреваемым оказался 60-летний гражданин без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
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