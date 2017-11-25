В агломерации отремонтированы 38,6 км улиц, 23,05 км региональных и 1 км федеральных дорог.

В Набережночелнинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который был создан по инициативе Президента России Владимира Путина, отремонтированы 52 объекта протяженностью 62,7 км.

В том числе на федеральных дорогах отремонтирован 1 км участка, проходящего по Набережным Челнам, на региональных дорогах работы проведены на десяти улицах протяженностью 23,05 км (это такие дороги, как Заинск – Сухарево, Чистополь – Нижнекамск, Заинск – Сарманово).

В самом городе отремонтированы 38,6 км улиц, в частности, один из центральных проспектов Набережных Челнов – Московский, также обновлены проспекты Дружбы Народов и Раиса Беляева.

Выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на девяти местах концентрации ДТП. Например, установлены технические средства организации дорожного движения на проспекте Мира – на пересечениях с улицей Академика Королева и проспектом Автозаводской. Общий объем финансирования по Набережночелнинской агломерации в 2017 году составил 1,25 млрд рублей.

В 2018 году запланировано привести в нормативное состояние 46,1 км дорожно-уличной сети. Это позволит достичь доли автомобильных дорог, находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии по агломерации, в 77,3 процента. Будут ликвидированы шесть мест концентрации ДТП.

В выборе объектов, включенных в программу ремонта, учитывались техническое состояние дорог, обращения граждан в ГИС Народный контроль и «Карты убитых дорог Общероссийского народного фронта».

Татарстан активно развивает дорожное строительство, создает комфортную и безопасную транспортную инфраструктуру. За период с 2012-го по 2017 год в Татарстане построено свыше 1,5 тыс. км новых дорог. В 314 сельских поселениях появились новые дороги с твердым покрытием. В рамках реализации федерального проекта в Татарстане удалось сократить количество опасных мест, где часто случаются ДТП.