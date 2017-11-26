Парень был вооружен ножом и пистолетом.

Сотрудники Росгвардии Казани задержали 16-летнего подростка, который ограбил 18-летнего парня на парковке, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Инцидент произошел у одного из торговых центров по проспекту Победы. Пострадавший сообщил, что незнакомый подросток преследовал его по ТЦ, а на улице потребовал у него тысячу рублей. При этом преступник угрожал парню ножом.

Сотрудники Росгвардии задержали подростка и передали его полиции. У преступника были изъяты нож и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».