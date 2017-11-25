Трагедия произошла в Мамадышском районе республики.
68-летний мужчина сгорел в бане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о пожаре поступил на номер «112» из села Верхний Таканыш в Мамадышском районе республики. 68-летний мужчина отправился топить баню и пропал. Дочь обнаружила его у печи в сидячем положении, на нем горела одежда. Позвав мужа, они потушили огонь, а пострадавшего вынесли в предбанник.
Медики констатировали, что смерть мужчины наступила от полученных ожогов.
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