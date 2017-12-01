В Республике Татарстан состоялся заключительный этап Олимпиады по финансовой грамотности среди учеников 8-11 классов региона.

Победителем стала Мария Галузо, ученица лицея №83 г. Казани. Она набрала 41 балл из 57 максимально возможных. Второе место с 35 баллами заняла Ангелина Михайлина, ученица школы №6 г.Бугульмы. Бронзовым призером признан Владислав Николаев, ученик школы №15 г.Нижнекамска, набравший 34 балла.

Дипломы призерам вручил и.о. заместителя начальника Волго-Вятского ГУ Банка России – управляющего Отделением – НБ Республика Татарстан Марат Шарифуллин. Поздравляя ребят, он поблагодарил их за проявленную инициативу в условиях большой школьной нагрузки и выразил надежду на то, что победители и финалисты, получив высшее образование, в дальнейшем станут профессионалами в выбранной специальности.

Отмечена также работа преподавателей, подготовивших победителей и финалистов олимпиады. Благодарственные письма получили Эльвира Волкова, Венера Сибгатуллина, Гульнара Гилязиева, Регина Хакимова, Светлана Красильникова.

Олимпиада состояла из заочного и очного этапов. Предварительный заочный этап проводился школами самостоятельно на основе унифицированных тестовых заданий. Например, ребятам предстояло ответить на вопросы, каков целевой уровень инфляции, установленный Банком России на 2017 год, или в пьесах какого русского драматурга часто встречают различные операции и жульнические схемы с ценными бумагами, или выбрать среди других правильное утверждение о соотношении риска и доходности при инвестировании.

В предварительном этапе соревнований приняли участие более 2700 школьников из 29 муниципальных районов Татарстана. Во второй этап прошли 142 ученика, которые поучаствовали в очном итоговом туре. Очный этап проводился в форме тестирования и письменного задания.

Победительница олимпиады Мария Галузо сейчас учится в 11-м классе, собирается поступать в К(П)ФУ и стать экономистом.

- Я увлекаюсь экономикой и финансами, и уже поучаствовала в нескольких гуманитарных олимпиадах, поэтому особой подготовки не потребовалось, – говорит Мария Галузо, – просто перед очным туром ещё раз просмотрела учебники по экономике и материалы в интернете, в том числе на сайте www.fincult.info.

Напомним, 26 октября 2017 года Центральный банк Российской Федерации заключил соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности граждан с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Ведомства договорились совместно реализовывать проекты и программы в образовательной системе Татарстана.