Больница стала лидером в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности.

Детская республиканская клиническая больница Казани стала лучшей медицинской организацией в России.

Больницу наградили сегодня в Москве на X юбилейной Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2017» в номинации «Качество и безопасность медицинской деятельности».

Ежегодно на конференции подводят итоги премии, обсуждают вопросы совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, организации оказания и контроля качества медицинской помощи.

В церемонии награждения приняли участие министр здравоохранения РТ Адель Юнусович Вафин и главный врач ДРКБ Рафаэль Фирнаялович Шавалиев.

Во Всероссийской конференции участвуют представители Министерства здравоохранения России, Росздравнадзора, федеральных органов исполнительной власти, органов управления здравоохранением субъектов РФ, ведущие отечественные и зарубежные специалисты по качеству и эксперты в области здравоохранения.