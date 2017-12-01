Городская власть продолжает экологическое воспитание населения и призывает отделять отходы по фракциям.

Вот уже 6 лет, как в Казани стартовал проект по селекционному сбору и сегодня на аппаратном совещании в мэрии председатель Комитета ЖКХ в очередной раз докладывал о новых успехах данного проекта.

Помимо уличных урн, дислокация которых расширятся год от года, в 30 муниципальных учреждениях, в том числе и в здании министерства экологии и природных ресурсов РТ, установлены специальные урны для сбора отработанных батареек, пластика и бумаги. В Казани определены 54 земельных участка для предпринимателей, ведущих сбор вторсырья. На данный момент в городе работают 35 павильонов по приему макулатуры и пластика.

В Казани не так давно объявлена очередная экологическая акция «Сдай батарейку – спаси ежика». «Одна выброшенная батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы, где могли бы жить два крота, один ежик и тысяча дождевых червей» - так объяснил название акции Искандер Гиниятуллин.