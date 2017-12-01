Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в столичной мэрии.

Несмотря на то, что сезонная торговля приносит неплохой доход в бюджет города, а по сравнению с 2016 годом он даже увеличился в полтора раза и составил 28 млн рублей, городская власть решила сократить перечень торговых точек на четверть.

В 2017 году на торги выставили 600 торговых точек для сезонной торговли. Половина из них была реализована. Традиционно, спросом пользуются те объекты, которые находятся в центральной части Казани.

Отметим, что также в Казани продолжается работа по выявлению объектов несанкционированной торговли. В 2017 году исполком составил 5,4 тыс. протоколов за несанкционированную торговлю, выписал штрафов на 10,4 млн. рублей, проведено 1,2 тыс. изъятий торгового оборудования.