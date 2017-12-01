2 и 3 декабря Казань накрыла метель. Все выходные почти безостановочно шел снег. В эти дни в городе и пригороде выпало 23 мм осадков - это 60% месячной нормы снега, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
На улицах города работали почти 400 единиц снегоуборочной техники. Тротуары вычищали 400 дорожных рабочих, им помогали свыше 30 единиц техники малой механизации. Приступили к работе снегоплавильные пункты. В эти дни на эти площадки вывезли 3,5 тыс. тонн снега. По словам председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, улицы города находятся в удовлетворительном состоянии.
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