Баскетболисты «Казаночки» в очередном матче российской Премьер-лиги в Видном встречались с местным клубом «Спарта и Ко» и уступили – 62:73 (15:16, 9:21, 19:23, 19:13). С 12 очками «Казаночка» идет пока на 9-м месте в турнирной таблице.
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