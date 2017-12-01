Баскетболисты «Казаночки» в очередном матче российской Премьер-лиги в Видном встречались с местным клубом «Спарта и Ко» и уступили – 62:73 (15:16, 9:21, 19:23, 19:13). С 12 очками «Казаночка» идет пока на 9-м месте в турнирной таблице.