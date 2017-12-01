Он призвал ускорить работы.
Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел ход ремонты усадьбы Сандецкого, в которой размещается ГМИИ РТ, сообщает его пресс-служба. Здание – объект культурного наследия федерального значения. Сейчас здесь проходят ремонтно-реставрационные работы. В настоящий момент завершен ремонт кровли. Рустам Минниханов отметил, что необходимо выработать жесткий график работ и следовать ему. Кроме того, он напомнил о необходимости качественного проведения ремонта. В ближайшем будущем в здании заменят коммуникации, оборудуют его охранно-пожарной сигнализацией и системами поддержки температурно-влажностного режима.
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