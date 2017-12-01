В финале мужского Кубка России по волейболу сошлись кемеровский «Кузбасс» и казанский «Зенит». В нервном поединке в пяти сетах волжане сумели в четвертый раз подряд (и в седьмой раз в истории клуба) завоевать этот почетный трофей.

Первый сет сибиряки выиграли безоговорочно, были близки к победе и во втором сете, но «Зенит», проявив характер, сравнял счет по партиям – 19:25, но затем 26:24.

И в третьем сете преимущество дружины Алекно выглядело неоспоримым – 26:24, однако четвертая партия вновь принесла успех сибирякам – 25:22.

В начале пятого укороченного сета под «Зенитом» все зашаталось – 2:5.

И все же чемпионский характер вновь не подвел – 15:11- вот она, победа в Кубке России!