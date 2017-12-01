В казанском «Баскет-Холле» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встречался с подмосковным клубом «Химки». Обе команды еще не проигрывали в этом турнире и в этом сезоне, так что эта игра обещала быть сверхнапряженной.

Таковой она и стала. В первой четверти гости усилиями Алексея Шведа ушли вперед, но по итогам первой десятиминутки впереди были хозяева – 18:10.

Обилие ошибок и отсутствие подборов во второй четверти матча вывело гостей вперед – 37:40.

Но за пять минут до конца встречи волжане уступали уже 10 очков – 62:72.

И все же Колом, поразив кольцо соперника за 6 секунд до финиша матча, сумел оставить шанс казанцам, а затем мяч по истечении времени атаки «Химок» смахнули с кольца – 80:79.

Отметим, что «Химки» подали протест, который и будет рассмотрен в течение суток.