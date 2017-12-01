Могло ли не случиться трагедии, если бы кто-то внимательный вовремя сообщил о подозрительном в правоохранительные органы? Генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант полиции в отставке, член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов советует быть бдительными, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Серию терактов: поджоги церквей, закладку бомб в Билярске, запуск ракет по «Нижнекамскнефтехиму» – совершили осенью 2013 года участники группировки «Чистопольский джамаат». Лидер «Джамаата» ликвидирован, а оставшиеся в живых участники незаконного формирования задержаны и приговорены к длительному тюремному заключению. Анализируя минувшие события, эксперты правоохранительных органов считают, что некоторые из них частично можно было предотвратить.

Хронология «Чистопольского джамаата»

«Осенью 2013 года неизвестные подожгли две церкви и часовню-купель в разных районах республики. Затем на территории Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника заложили самодельное взрывное устройство, которое обезвредили сотрудники правоохранительных органов до того, как оно было приведено в действие», – сообщила тогда пресс-служба МВД по РТ.

В том же 2013 году, по данным СУ СК РФ по РТ, неизвестные совершили террористический акт на ОАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Тогда злоумышленники запустили в направлении предприятия шесть самодельных реактивных снарядов осколочно-фугасного действия.

По данным МВД по РТ, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что к совершению данных преступлений причастна группа из 19 радикально настроенных татарстанцев, преимущественно жителей Чистополя. Всех их оперативники МВД Татарстана задержали в конце 2013 года.

По версии следствия, преступная группа начала формироваться еще в начале 2000-х годов. Ряд ее членов попали под влияние приверженцев радикального ислама. Некоторые из них даже выезжали в афгано-пакистанскую зону для участия в террористической деятельности в составе незаконного вооруженного формирования «Булгарский джамаат».

Возглавлял «Чистопольский джамаат» Раис Мингалеев – лидер был ликвидирован оперативниками во время спецоперации.

После покушения на муфтия Духовного управления мусульман РТ Илдуса Файзова и убийства руководителя учебного отдела ДУМ РТ Валиуллы Якупова Мингалеев имитировал свою смерть. В сеть попал ролик с инсценировкой его захоронения, а сам Мингалеев тем временем изменил внешность, замаскировавшись под старика, и использовал поддельное пенсионное удостоверение.

На след Мингалеева и Назипова сотрудники Национального антитеррористического комитета, МВД Татарстана и УФСБ РФ по РТ вышли в начале 2014 года. В процессе совместной спецоперации 1 мая 2014 года оба боевика были уничтожены.

В рамках уголовного дела расследовались 75 фактов преступной деятельности «Чистопольского джамаата». Сначала восемь участников полностью признали свою вину и были осуждены. Еще в отношении девяти человек, обвиняемых по 34 эпизодам, обвинительный приговор вынесен был 23 марта этого года. В общей сложности осужденные проведут в колонии строгого режима 170 лет.

Как противостоять терроризму

Генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант полиции в отставке, член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов рассказывает, что любой преступный замысел имеет несколько этапов. Очень часто выявление предпосылок к совершению тяжких преступлений находится в сфере внимания обычных людей.

«Можно обратить внимание на людей, которые пытаются что-то приобрести или достать, советуются по вопросам создания взрывного устройства. Очень часто свидетелями являются те, кто видит подготовку к террористическому акту, и это очень важный момент. Если есть некие подозрительные люди, то необходимо обращаться в правоохранительные органы, которые должны реагировать. Все телефонные обращения записываются, и поэтому реакция со стороны правоохранительных органов должна быть», – уверяет собеседник ИА «Татар-информ».

Человеку, заметившему подозрительных людей, до приезда спецслужб эксперт рекомендует попробовать себя в роли частного детектива. Нужно проследить за предполагаемыми злоумышленниками, чтобы исключить возможные жертвы. Также следует предупредить о возможной опасности других людей, которые находятся рядом.

Очень часто противоправные действия начинаются с приобретения каких-то на первый взгляд невинных вещей, но при этом человек может проявлять тревогу либо подозрительно выглядеть, и на это тоже нужно обращать внимание.

«В нашем случае надо обращать внимание на приобретение алюминиевой пудры и аммиачной селитры, некоторых конструктивных механизмов и электроники. Сварка труб, которые были приспособлены под основу самодельных ракет, провоз с собой зажигательных элементов для поджога церквей, частое и необоснованное отсутствие дома в ночное время – все это невозможно скрыть от окружения. Такие же точно нюансы были и в деятельности членов бандгруппы Юсупова, который подорвался на своей самодельной гранате в деревне Мемдель Высокогорского района. Такие признаки подготовки терактов должны от зубов отскакивать у каждого гражданина, беспокоящегося за жизнь своих близких. Распознание на стадии подготовки, скрытых перемещений бдительными гражданами может помочь предотвратить непоправимые последствия», – поделился с ИА «Татар-информ» эксперт, принимавший участие в ликвидации «Чистопольского джамаата».

Конечно, на все случаи жизни невозможно найти противоядие. Однако если обратить внимание на некоторые моменты, то можно предотвратить преступление. При пресечении терактов особую роль играет время. Все зависит от того, насколько быстро человек сообщит, как быстро приедут правоохранительные органы, квалифицированно ли они будут действовать, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ловушки, которые приводят к тяжким последствиям

«События в Чеченской Республике и на Северном Кавказе начинались с невинного на первый взгляд происшествия. Около какой-то машины происходит хлопок или небольшой взрыв. Потом набегает огромное количество полицейских, которые окружают эту машину. В это время происходит взрыв большей мощности. Террористы часто используют такие ловушки, которые приводят к тяжким последствиям», – объяснил эксперт.

Александра Михайлова тревожат такие ситуации, когда, на первый взгляд, предпринимаемые меры направлены на защиту от теракта, но при этом создаются большие скопления людей. К примеру, контроль над пассажиропотоком при входе в аэропорт. Все прекрасно понимают, что в здание аэропорта нельзя проносить опасные и взрывчатые вещества. При этом перед металлическими рамками часто скапливается большое количество людей.

«Если у террориста нет цели уничтожить инфраструктуру, то ему вовсе не обязательно проникать внутрь здания. При обеспечении безопасности нужно просчитывать все нюансы. Обеспечивая безопасность, иногда мы сами создаем условия для того, чтобы было больше жертв», – сказал Александр Михайлов.

Обычные люди должны обращать внимание на бесхозные предметы и автомобили, подозрительных прохожих, странных квартиросъемщиков. Однако очень часто террористы выбирают другой формат поведения и никак не выдают себя внешне. Генерал-лейтенант полиции в отставке также считает, что государству и правоохранительным органам нужно взять на контроль жилой фонд и съемные квартиры.

Подозрительные автомобили и особенности их эвакуации

«Когда речь идет о таких структурах, как джамаат, то нужно понимать, что злоумышленники не всегда проводят свои встречи конспиративно. Они являются носителями и пропагандистами радикальных идей. Члены группировки могут высказывать вслух какую-то ненависть и угрозы. И об этом нужно своевременно информировать правоохранительные органы», – рекомендует член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Конечно, автомобиль без номеров может вызвать подозрение. Однако террористы не всегда скрывают номера, они могут просто угнать чужую машину. Эксперт считает, что для предотвращения терактов власти пытаются ограничить парковку машин возле зданий и сооружений. При этом в сложную ситуацию попадают посетители этих зданий. К примеру, если этот объект – больница, которую посещают инвалиды или беременные женщины.

«Сейчас в Москве под флагом борьбы с терроризмом стали эвакуировать машины, стоящие без номеров или в неположенном месте. Если есть подозрение, что в машине взрывчатка, перед эвакуацией объект должны проверить саперы. Здесь нужно соблюдать четкий баланс, который должен базироваться на административной работе. 90 процентов преступлений должны раскрываться в результате оперативно-розыскных мероприятий. Все, о чем мы сегодня с вами говорим, это последний рубеж, когда преступник прошел все этапы. Люди должны быть бдительными», – предупреждает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

К примеру, мы живем в многоквартирном доме и уже давно привыкли к тому, что во дворе стоят автомобили соседей. Мы знаем эти машину потому, что видим их каждый день. И если вдруг кто-то вдруг заметил странный автомобиль или фургон, то на это следует обратить внимание.