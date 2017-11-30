Общественная молодежная палата РТ при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту республики запустили онлайн-тестирование на знание Конституции Татарстана: «25 лет Конституции Республики Татарстан – проверь себя!».

К этому моменту уже более 600 татарстанцев проверили, насколько хорошо они знают Основной закон республики. Средний возраст участников теста – от 25 до 34 лет, сообщается на официальном интернет-портале Государственного совета РТ.

Итоги конкурса будут подведены в канун Нового года. 100 участников, показавших лучший результат, получат в подарок по подарочному экземпляру Конституции. Остальные – электронный сертификат.

Пройти тестирование можно по адресу: https://constitution25.tatar/