Защитник «Ак Барса» дал комментарий по итогам матча с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ (1:2).

- У нас было много моментов, чтобы сегодня выиграть, но не получилось их реализовать. Надо работать над реализацией.

- Первую часть сезона вы провели в ВХЛ. Какие впечатления от основной команды?

- Большая разница. Другие скорости, эмоции, зрители. Очень рад здесь находиться и быть частью команды.

- В чем отличия «Металлурга» из Новокузнецка, где вы провели 2 сезона, и «Ак Барса»?

- Здесь совсем другие требования, задачи. Уровень игроков и организация. Как будто на другой планете, - передает слова Лямкина корреспондент «КВ».