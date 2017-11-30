Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий по итогам поражения от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

- Хорошая игра была, команды играли на результат. Есть вопросы, которые мы еще не можем исправить. Например, с большинством. Над этим мы постоянно работаем. И нас беспокоят мелкие ошибки, после которых забиваются шайбы.

- С чем связана низкая реализация моментов сегодня?

- Не только сегодня. И это нас беспокоит. Сложно сказать, в чем причина. Есть разные вещи, которые нам мешают. В том числе и соперник, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».