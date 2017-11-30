Главный тренер «Нефтехимика» дал комментарий по итогам матча с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ (2:1).

- Хочется поблагодарить обе команды. Сегодня, на мой взгляд, получился интересный матч, болельщики получили удовольствие. Где-то нам повезло. Поблагодарил ребят за игру, будем готовиться дальше. Впереди у нас грозный соперник.

- Можно ли сказать, что сегодня «Нефтехимик» зависит от вратаря Ежова?

- Играет команда, в том числе и тренерский штаб. Ежов – хороший вратарь, но помимо Ежова ребята заблокировали более 20 бросков. Играет, выигрывает и проигрывает команда.

- Как оцениваете игру Пигановича в этом сезоне?

- Олег – хороший защитник. Пропустил прошлый сезон из-за травмы, но мы в него верили. Я давно его знаю. Он тренируется, ведет за собой коллектив, как тренер я только рад этому и развязываю ему руки, - передает слова Назарова корреспондент «КВ».