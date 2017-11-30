Нападающий «Ак Барса» дал комментарий по итогам матча с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ (1:2).

- Тяжело сказать, что сегодня мы плохо играли или не создавали моментов. Команда старалась, но мало забили. Поэтому, естественно, вопросы к нам, будем работать.

- В чем причина слабой реализации – одна шайба в двух матчах?

- Мы создаем моменты. И, думаю, что игра сегодня была интересной. «Нефтехимик» забил, создав 3-4 момента. А у нас невезение – перекладина, например. Проблема в нашей реализации. Обидно, что проиграли второе дерби. Будем делать выводы и играть дальше, - передает слова Лукоянова корреспондент «КВ».