4 декабря в нескольких домах Советского района нашего города будет отключена подачи воды.

Временное прекращение подачи воды связано с проведением работ по подключению двух водопроводов к централизованным сетям водоснабжения.

Официальный сайт мэрии г. Казани kzn.ru информирует, что с 9.00 4 декабря до 9.00 5 декабря будет прекращена подача воды по адресам: ул. Закиева, 5, 7, 9, 15, 25, 2, 2 а, д; 2/2, 3а, 4, 4 а, б; 4/2, 7а (детский сад №127), 9а, 12а, 17а, 17 корп.1; ж; 25а.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит жителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.