Государственный симфонический оркестр РТ под управлением руководством главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского премьеру оперы П. Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении посвятит памяти недавно ушедшего из жизни Дмитрия Хворостовского.
«Иоланта» будет представлена сначала в Казани, а затем в Москве, в Большом зале Московской Консерватории. Как сообщает пресс-служба ГСО РТ, оркестр впервые за всю свою историю выступит с классической оперой в концертном исполнении. Состав исполнителей будет звездный: Вероника Джиоева, Сергей Скороходов, Василий Ладюк, Петр Мигунов, Евгений Никитин, Светлана Шилова, Артем Сафронов, Дмитрий Скориков, Ксения Антонова и Мария Пантюхова.
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