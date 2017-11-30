Жителей Кировского и Московского районов приглашают принять участие в необычном конкурсе «Новый год во дворе!». Он продлится с 20 по 30 декабря во дворах домов.

Как сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов, цель этого творческого состязания - создание праздничной новогодней атмосферы для казанцев, укрепление добрососедских отношений и приобщение жителей к участию в общественных проектах. В конкурсе несколько номинаций: «Оригинальное новогоднее украшение и игрушки», «Лучший подъезд» и «Лучший праздник во дворе».

К участию приглашаются советы домов районов, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и активные жители Кировского и Московского районов.

Если вы решили удивить соседей своими креативными идеями как весело, дружно встретить новый год, вам необходимо до 15 декабря подать заявку: в управляющую компанию Московского района (ул.Декабристов, 103, тел. 562-16-89), в управляющую компанию «Заречье» (ул.Кулахметова, 5 тел. 512-44-13) либо в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского и Московского районов.