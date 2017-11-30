С предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в "конвертах", есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, продолжает работу.

Это результат работы специальной межведомственной комиссии и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в ходе проведенных мероприятий ООО «Сфера-Трейдинг» из Набережных Челнов частично погасило задолженность по зарплате перед 56 работниками на сумму более 515,2 тысяч рублей. А ООО «Джукетау» Чистопольского муниципального района рассчиталось по долгам по зарплате с 240 сотрудниками. Сумма долга составляла чуть более 9 миллионов рублей. Работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, продолжается.