4 декабря будут подведены итоги первого фестиваля детских школьных театров «Третий звонок».
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля состоится в Доме Актера имени М.Салимжанова. Также все приглашенные смогут увидеть премьеру спектакля «Чарли и шоколадная фабрика», которую представит Детская татарская театральная студия «Нур».
Напомним, учредитель фестиваля детских школьных театров «Третий звонок» -Союз театральных деятелей России, Союз театральных деятелей Республики Татарстан, Министерство культуры РТ и Министерство образования и науки РТ.
В первом фестиваля приняли участи 25 театральных коллектив из школ Казани, Лениногорска, Зеленодольска, Чистополи и Мамадыша.
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