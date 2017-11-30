Этот совместная экспозиция Елабужского государственного музея-заповедника и Национального музея РТ проходит в рамках большого музейного проекта «Историческая память».

На выставке, посвященной 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, представлены материалы о елабужском периоде жизни Марины Ивановна и о ее трагической гибели в доме семьи Бродельщиковых.