О последних днях жизни Марины Цветаевой рассказывает выставка «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…», открывшаяся в Литературно-мемориальном музее А.М. Горького.
Этот совместная экспозиция Елабужского государственного музея-заповедника и Национального музея РТ проходит в рамках большого музейного проекта «Историческая память».
На выставке, посвященной 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, представлены материалы о елабужском периоде жизни Марины Ивановна и о ее трагической гибели в доме семьи Бродельщиковых.
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