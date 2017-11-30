На эти выходные синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Казани.

Они обещают ледяной дождь, сильный ветер и гололедицу. В связи с эти Главное управление МЧС России по РТ рекомендует всем водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность и внимательность на улицах и дорогах.

Обратите внимание!

В случае любого происшествия можно обратиться по номерам вызова экстренных служб: 101 и 112.

Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. «Телефон доверия» МЧС России по РТ: (843) 227-46-96.