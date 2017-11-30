Благотворительная экологическая акция под таким названием завершилась в Советском районе Казани.

На просьбу сдать макулатуру откликнулись 23 организации района. В результате за месяц собрано более 8 тонн макулатуры, за которую было выручено 40 тысяч рублей. Эти средства пойдут на покупку медицинского препарата для больных эпилепсией.

Всем участникам акции были вручены дипломы и корпоративное дерево - голубая ель - от «Пригородного лесхоза». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Советского района г. Казани.