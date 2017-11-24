Первый спектакль ТЮЗа состоялся 30 ноября 1932 года. Назывался спектакль «Ровесники». И именно этот день считается днем рождения ТЮЗа.
На юбилейном вечере актеры трех поколений представили самые яркие и самые драматичные страницы истории родного театра.
Коллектив ТЮЗа со столь знаменательной датой поздравили коллеги из многих театров Казани и Татарстана, Александринского театра из Санк-Петербурга заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Римма Ратникова, почетные гости, друзья театра.
Министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова вручил коллективу ТЮЗу ключи от нового микроавтобуса.
Подробности - в ближайшем выпуске «Казанских ведомостей».
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